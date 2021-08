Cidades Reforma de Cais de Goiânia está atrasada há um ano Impasse entre Prefeitura de Goiânia e construtora em razão do custo da obra atrasou cronograma de entrega de reparos e ampliação da unidade de saúde do Jardim Guanabara 3

Licitadas em 2016 e com ordem de serviço assinada em fevereiro de 2020, com previsão de entrega em 180 dias, as obras de reforma e ampliação do Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais), do Jardim Guanabara 3, em Goiânia, não têm data de conclusão. Impasse entre a Prefeitura de Goiânia e a empresa vencedora da licitação em torno dos custos do empreendimento adiaram a concl...