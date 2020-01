Cidades Reforma de auditório em Goiânia atende demandas de juízes por melhorias Apesar das mudanças, julgamento do caso Valério ainda não tem data para ocorrer. Juiz que assumiu processo não despachou andamento

Tribunais de júri de grande porte já podem ser agendados em Goiânia. Depois de uma readequação do espaço do auditório que fica no Fórum Cível Heitor Moraes Fleury, no Park Lozandes, em Goiânia, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) informa que os julgamentos populares que demandam maior estrutura não têm mais desculpas para não serem marcados. Em abril do ano passado,...