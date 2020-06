Cidades Reforma das UBSs de Rio Verde devem ser entregues até setembro As unidades dos distritos Riverlândia, Ouroana e Lagoa do Bauzinho, assim como o da Vila Serpro, estão recebendo melhorias e ampliações

As reformas de três Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Rio Verde devem ser entregues à população até setembro. A previsão é do secretário de Saúde do município, Eduardo Ribeiro, que falou sobre o assunto nas redes sociais. Segundo o secretário, as UBSs dos distritos Riverlândia, Ouroana e Lagoa do Bauzinho, assim como o da Vila Serpro, estão recebendo melhorias e ampl...