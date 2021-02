Cidades Reflexo da flexibilização de armas será percebido em médio prazo, diz especialista Mais de 18,7 mil mortes por arma de fogo foram registradas em Goiás entre 2010 e 2019. No Brasil, essa soma ultrapassa os 400 mil

Entre 2010 e 2019, 18.721 mortes causadas por disparos de arma de fogo foram registradas em Goiás, de acordo com levantamento do Instituto Sou da Paz, com base em dados da Saúde e de pastas de segurança. Diretora de projetos de segurança pública do instituto, Natália Pollachi entende que o reflexo das medidas recentes de flexibilização assinadas pelo presidente só terão efeito...