Cidades Refis 2021: atendimento para gratuidade em Goiânia termina no dia 31 de agosto Até terça-feira (24), foram realizados cerca de 350 atendimentos para solicitação de isenção das custas, havendo, ainda, vagas disponíveis para quem deseja requerer o serviço

Termina no dia 31 de agosto o prazo para pedidos de gratuidade de justiça no Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2021, em Goiânia. O benefício é concedido somente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos paga pagar as custas judiciais, honorários e protestos cartório em débitos municipais ajuizados e/ou protestados. O agendamento deve ser realizado pelo...