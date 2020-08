Cidades Redução de passageiros do transporte coletivo da Grande Goiânia afeta tarifa e mobilidade Como a tarifa é calculada com a divisão dos custos pela quantidade de passageiros em 12 meses, ao realizar o cálculo, em janeiro de 2021, isso representará um aumento alto no valor a ser pago por cada usuário

