Redemob propõe criação de linhas diretas para substituir terminais

A proposta do consórcio das empresas de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia (Redemob) para interditar os 21 terminais de integração é criar um novo modelo operacional baseado na criação de linhas diretas dos bairros com as maiores demandas atualmente para os destinos com mais desembarques. Com isso, acredita-se o diretor executivo do consórcio, Leomar A...