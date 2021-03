Cidades RedeMob diz que manter todos sentados é inviável

De acordo com o diretor-executivo do RedeMob Consórcio, Leomar Avelino, a quantidade de pessoas que utilizam o sistema de transporte coletivo atualmente e a quantidade de veículos em operação impedem a possibilidade de cumprir a determinação dos decretos municipais de transportar apenas passageiros sentados. Na prática, segundo os técnicos do sistema, seria preciso t...