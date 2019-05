Cidades Rede pediátrica ganha 40 leitos em Aparecida de Goiânia Hospital municipal abre 10 vagas para UTI e 30 em enfermaria para atender crianças, mas ainda aguarda resposta sobre contrapartida do governo

A rede pediátrica em Goiás, que sofre com a falta de leitos nos últimos anos, possui agora mais 10 lugares em unidade de terapia intensiva (UTI) e 30 em enfermaria, todos no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). Os novos leitos pediátricos foram inaugurados no começo desta semana e já recebem pacientes de toda a região metropolitana. Em março, no auge da cris...