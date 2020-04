Ao menos 40 pacientes com casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) estão internados em hospitais particulares do Estado. A informação foi divulgada em boletim emitido na tarde desta quinta-feira (16) pela Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) e diz respeito às unidades de saúde filiadas à entidade em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Catalão e Rio Verde. De acordo com o informe, são 27 pessoas com casos suspeitos e 13 com diagnóstico confirmado.

De acordo com o boletim, cinco pacientes receberam alta nas últimas 24 horas. Além disso, a atualização também trouxe a informação de que o número de óbitos relacionados ao novo coronavírus nos hospitais associados se mantém em seis, tendo sido o primeiro registrado no dia 4 de abril e o último deles no sábado (11).