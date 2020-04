Cidades Rede pública de Rio Verde possui 21 leitos de UTI com respiradores No total, cidade possui 65 respiradores e 60 leitos de Unidade de Terapia Intensiva nas redes pública e privada

Considerada a 4ª cidade mais populosa do Estado, com mais de 235 mil habitantes, o município de Rio Verde, primeiro a registrar um caso de coronavírus em Goiás, se prepara para a possibilidade de ampliar o atendimento a pacientes com Covid-19 nos próximos dias. O município, que está localizado no Sudoeste do Estado, conta com 60 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (...