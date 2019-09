Cidades Rede Itego oferece 120 vagas para três novos cursos gratuitos em Planaltina de Goiás As matrículas podem ser feitas até o dia 23 de setembro, mesma data em que as aulas terão início

A Rede Itego, em parceria com a Prefeitura de Planaltina de Goiás oferece 120 vagas para cursos de Manicure e Pedicure, Informática para o Trabalho e Excel Intermediário. As matrículas podem ser feitas até o dia 23 de setembro, mesma data em que as aulas terão início, no CRAS – Casa da Família, localizado na quadra 3, área Especial, no Setor Leste. Os cursos de Man...