Cidades Rede estadual de ensino pode perder 100 escolas no começo de 2020 Número de unidades disponibilizadas pela Secretaria de Educação caiu de 1.089 para 1.046 até o final do ano passado e pode chegar a 988 antes do início das aulas

A rede estadual de ensino em Goiás pode perder cerca de 100 escolas no começo do ano letivo de 2020. A redução faz parte do processo de reordenamento promovido pela titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Fátima Gavioli, e tem como principal motivo a redução de custos na pasta. Das 1089 unidades existentes quando Fátima assumiu o cargo, em janeiro de 2019...