Cidades Rede estadual de ensino em Goiás pode ter 60 dias de férias em 2020

O novo planejamento do calendário escolar para 2020 divulgado pelo Governo de Goiás pretende aumentar o período de descanso dos professores da rede estadual. Se a proposta for aceita pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), os educadores vão passar a ter 60 dias de férias. De acordo com o atual calendário escolar, os professores têm direito a 30 dias de descanso em jul...