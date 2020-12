Cidades Rede de saúde de Goiás afirma estar preparada para aplicar vacina Campanha de imunização contra a Covid-19 vai usar estrutura e logística de outras mobilizações, como a contra a Influenza e o sarampo. Insumos já foram adquiridos

Com a expectativa de que alguma vacina contra a Covid-19 já esteja liberada a partir do início de 2021, as secretarias estadual e municipais de Saúde em Goiás se dizem preparadas para receber o imunobiológico e fazer a armazenamento e distribuição do mesmo. Isso porque as vacinas que podem vir a ser liberadas exigem uma estrutura e uma logística parecida com a usada em ...