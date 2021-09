Cidades Rede de pesca e dezesseis quilos de pescados são apreendidos no Norte de Goiás Segundo a Polícia Militar, diversos peixes da espécie tucunaré eram filhotes, ou seja, estavam abaixo do tamanho permitido para captura

Uma rede de pesca e dezesseis quilos de pescados foram apreendidos neste feriado em bloqueio policial na GO-535 em Niquelândia, no Norte do Estado. O responsável pelos objetos foi preso por crime ambiental. Segundo a Polícia Militar (PM), o carro com placa de Anápolis foi abordado e durante a revista uma caixa térmica foi encontrada cheia de peixes como tucunaré, piranh...