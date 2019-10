Cidades Recurso oriundo de multas

Enquanto aguarda a conclusão do projeto executivo do Juntos pelo Araguaia, está acertada a conversão de multas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em recursos para as obras e ações do programa. Durante lançamento do Juntos pelo Araguaia, o presidente Jair Bolsonaro já havia prometido um apoio de R$ 100 milhões para o pro...