Cidades 'Recorde de queimadas reflete irresponsabilidade de Bolsonaro', rebatem ONGs Para a coordenação do Observatório do Clima, rede que reúne cerca de 50 organizações não governamentais do País, o recorde de focos de incêndio observados neste ano é apenas "o sintoma mais visível da antipolítica ambiental do atual governo

A coordenação do Observatório do Clima, rede que reúne cerca de 50 organizações não governamentais do País em prol de ações contra as mudanças climáticas, reagiu às insinuações feitas nesta quarta-feira, 21, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro - de que ONGs estariam envolvidas com as queimadas da Amazônia - e afirmou que o recorde de focos de incêndio observados n...