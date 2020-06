Goiás ultrapassou nesta segunda-feira (15) o registro de 10 mil casos confirmados do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). Ao todo, são 10.294 casos confirmados. Destes, 226 são óbitos. Há ainda 35 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Ao todo, são 2.350 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, número recorde nas estatísticas do boletim estadual. Matéria do POPULAR publicada na manhã desta segunda já havia mostrado que de acordo com o painel da Covid-19, do governo de Goiás, o Estado já tinha passado dos 10 mil casos.

Um dos motivos para o aumento abrupto é o registro dos mais de 2 mil casos confirmados em Rio Verde nos últimos dias. De acordo com a SES-GO, “os dados de Rio Verde foram atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade nos sistemas oficiais de notificação”.

No Estado, há 35.710 casos suspeitos em investigação. Outros 18.734 já foram descartados. Já foram descartadas 322 mortes suspeitas nos municípios goianos.

As cidades com mais de 300 casos confirmados segundo o painel da Covid-19 são: Goiânia, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Águas Lindas e Anápolis.

Dos 246 municípios goianos, apenas 14 não têm nenhum caso confirmado nem suspeito da Covid-19. Outras 63 cidades têm casos suspeitos e 169 têm casos confirmados.