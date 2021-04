Cidades Reconstrução asfáltica em Goiânia deve ser finalizada só em novembro Previsão é de 628 quilômetros refeitos em 111 bairros

A paralisação em 25 dias das obras do programa Asfalto Novo fez com que a estimativa para a entrega dos 628 quilômetros de reconstrução asfáltica em 111 bairros da capital aumentasse em dois meses. Em março, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) previa a finalização do programa em setembro deste ano, mas agora a nova expectativa é para o final de novembro. As...