Cidades Reconstituição da morte de PM está marcada para esta terça-feira (1º) Caso aconteceu no último dia 22, em Aparecida de Goiânia. Soldado foi atingido com tiro na cabeça enquanto trabalhava

A reconstituição do momento em que o soldado Walisson Miranda Costa, de 28 anos, foi atingido por uma bala na cabeça enquanto trabalhava, em Aparecida de Goiânia deve ser realizada nesta terça-feira (1º), às 21h, no local onde o crime aconteceu. Quem faz a apuração do caso é a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). O delegado responsável...