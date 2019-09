Cidades Reconhecimento facial leva a três prisões no Rio de Janeiro Tecnologia, que utiliza as câmeras de segurança, é questionada porque invade a privacidade

A tecnologia de reconhecimento facial, na qual câmeras utilizam as características do rosto de uma pessoa para identificá-la, foi determinante, no domingo (1º), para a prisão de três pessoas no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, as câmeras de segurança avisam as autoridades policiais em casos de reconhecimento de indivíduos que estejam com mandados d...