Cidades Reconhecimento de suspeitos por foto leva inocentes à cadeia em Goiás Relatório do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais (Condege) aponta falhas em processo. Levantamento por amostragem identificou equívocos em Goiás

Quando a polícia o procurou em casa com um mandado de prisão em maio de 2020, Jailson Pereira Gomes, 21 anos, estava convalescendo. Dias antes, numa distribuidora de bebidas no Residencial Itaipu, em Goiânia, ele tinha sido atingido por uma bala, que não era direcionada a ele, mas que junto com outras mataram um frequentador do local e o deixou paraplégico. Sobre uma cadei...