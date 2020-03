Atualizada às 22h25

As recomendações de isolamento social da Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) viraram campanha feita nas redes sociais por profissionais da saúde. A “#FiqueEmCasa” busca lembrar a importância de não sair de casa neste período para conter o avanço do contágio do vírus. Em Goiás, unidades de saúde também compartilham as mensagens para conscientizar e lembrar que existem pessoas prontas para o atendimento médico em caso de necessidade.

E para quem não tem a opção de passar a quarentena em casa, a ideia de compartilhar as imagens surgiu como uma boa ideia. No Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia, os funcionários se reuniram na tarde desta quinta-feira (19) para reproduzir a imagem dos profissionais segurando cartazes com dizeres que reforçam as recomendações da OMS.

Neste caso, a frase foi: Seu isolamento social é um ato de respeito! Fique em casa por nós. Segundo a gerente de enfermagem da unidade, Priscila Martins Pereira, a intenção foi reforçar a ideia do respeito. “Conter o avanço depende de cada um. Estamos aqui, nos capacitando, cada dia mais, preparado para atender os casos que chegarem, mas contamos com a compreensão da população na obediência à regra”, pede.

Priscila diz que os servidores até se emocionaram ao se reunirem. “Enquanto muita gente pode ficar em casa, fazer seu home office, os trabalhadores da saúde estão na linha de frente, lidam diretamente com o risco, com a doença. Estamos todos preparados para isso, mas se cada um fizer sua parte, esta situação poderá ser mais branda.” Ela entende que este é um caso que deixa muita gente preocupada. “Ainda existem muitas dúvidas, muita incerteza, mas podemos dizer que a recomendação para ficar em casa tem um motivo e pedimos que ela seja respeitada”, reforça a profissional.

A gerente ainda conta que fazer a foto foi um momento importante. “Serviu para unir a equipe ainda mais. Justamente porque esta situação de dúvida acomete a todos. Mas estamos nos preparando para poder oferecer o melhor atendimento quando for necessário”, diz. Para a foto do Crer, profissionais de diversas áreas foram chamados. “É um momento de união, em que todos aqui estamos juntos para trabalhar por vocês”, diz. No grupo registrado na imagem estão enfermeiros, técnicos em enfermagem, psicólogo, farmacêutico, odontólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional.

A preocupação também levou os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Porangatu, no Norte do Estado, a reproduzirem a imagem da campanha. A secretária de Saúde do município, Carla Marques de Oliveira, esteve no início da tarde desta quinta-feira no hospital municipal da cidade e junto com a equipe que decidiu fazer a foto, que já tem postagens nas redes sociais de unidades de saúde do Brasil todo. “Estamos nos preparando para, se necessário, atender pacientes em nossa cidade. Mas este isolamento é importante para minimizar os impactos da doença, reduzir a curva de contágio”, diz.

Ela afirma que a equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) da cidade também entrou na nova onda da campanha e também participou de uma foto. “Atendemos 13 cidades do Norte Goiano e temos uma boa estrutura médica, com mais de 500 profissionais em todas as áreas, sendo 200 só no hospital municipal. Estamos preparados, mas também reforçamos a importância de ficar em casa, respeitando a ordem do isolamento nestes dias. Vamos pensar que vai passar logo e que em breve teremos este problema no passado”, diz.

Campanha

Em Iporá, os profissionais do Hospital Municipal Adão Pereira da Silva e do Samu também postaram suas imagens com as mensagens de recomendação de isolamento social. Até o início da noite desta quinta-feira, a “#FiqueEmCasa” já tinha mais de 77,8 mil postagens. Muitas imagens são de pessoas mostrando como tem executado o home office e outras apresentam o que estão fazendo nos dias de quarentena. Mas em várias outras estão as postagens dos profissionais de saúde do mundo todo.

A “#StayHome”, em inglês, já possuía mais de 810 mil posts. Nas imagens, algumas equipes chegam a reforçar outras ideias, como a de que cada profissional ali também é o amor de alguém e que ficando em casa, você está preservando este amor. Nas recomendações das legendas das fotos, os profissionais reforçam a preocupação, por se tratar de pandemia, e a importância do isolamento, inclusive sobre as restrições de visitas a pacientes que estejam internados. “Estamos cuidando bem do seu amor. Por favor, fique em casa”, dizia uma das postagens.

Outra campanha que está sendo divulgada pelas redes sociais chama toda a população para participar do “Aplauso na Janela” às 20h30 desta sexta-feira (20). A intenção é, com aplausos, mostrar a gratidão aos profissionais da área da saúde que “estão enfrentando a crise e muitos estão se contaminando”.

Equipe de uma das Unidades de Referência em Coronavírus (URCs) de Anápolis também entrou na campanha. A imagem postada por eles mostra médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de apoio, que tem odontólogos, farmacêuticos, além dos administrativos com apelo para que a população não se exponha ao perigo da contaminação. A unidade passou a funcionar na quarta-feira (18) e acompanha os casos suspeitos atendidos na cidade.