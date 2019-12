Cidades Recomeço de venezuelanos em terras goianas Fugindo da fome e do desemprego, venezuelanos tentam escrever nova história de vida em Goiás, onde há registro de aumento da presença deles

Fugindo da fome, das crises política e econômica e da ausência de perspectiva na vida profissional em seu país, os venezuelanos formam hoje uma das maiores comunidades de estrangeiros no Brasil, com 168 mil pessoas. Embora em maior número em Roraima, pela facilidade de acesso, eles já estão presentes em vários pontos do território brasileiro e Goiás não foge à regra. G...