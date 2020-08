Cidades Reciclador perde renda na pandemia Cooperativas sentiram diminuição na coleta de material durante o período em que o comércio fechou. Alta no lixo doméstico não impediu o faturamento menor

A pandemia de Covid-19, que já matou mais de 2,3 mil pessoas em Goiás, também tem suas sequelas entre os recicladores de lixo. Com o fechamento das atividades comerciais entre março e junho, a participação do lixo doméstico no material coletado por cooperativas de reciclagem aumentou, mas não o suficiente para impedir uma queda brusca no rendimento.Na Uniforte, que reú...