Cidades Recém-nascidos são trocados no Hospital de Urgência de Trindade Erro foi informado à polícia ontem pelo advogado de uma das famílias envolvidas

Um erro de funcionários do Hospital de Urgência de Trindade (Hutrin) pode ter provocado a troca de dois recém-nascidos no início deste mês na unidade de saúde. A Polícia Civil foi informada sobre a troca pelo advogado de uma das famílias nessa sexta-feira (26). De acordo com o delegado André Fernandes, a família percebeu diferenças físicas com a criança e fez ex...