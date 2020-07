Cidades Recém-nascidos são registrados por biometria em Goiânia A ação visa buscar dados e informações, que poderão ser utilizados em políticas públicas

Helena Rodrigues Carneiro Sousa é um dos quatro recém-nascidos que logo após o parto foram inseridos, através de biometria neonatal, no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo). A ação faz parte do projeto “Bebê Ipasgo” e visa buscar dados e informações, que poderão ser utilizados em políticas públicas. Os partos ocorreram em junho no Hospital d...