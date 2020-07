Cidades Recém-nascido encontrado na rua, em Rio Verde, se recupera bem e recebe doações em maternidade Bebê ainda não tem previsão de alta e nenhum familiar procurou o menino até o momento. Polícia investiga o caso para encontrar quem abandonou a criança

O bebê recém-nascido que foi abandonado ainda com o cordão umbilical durante a madrugada desta quarta-feira (8), na Rua 9 de Julho, no Bairro Medeiros, em Rio Verde, se recupera bem na Maternidade Augusta Bastos, para onde foi levado. O menino foi encontrado no frio e enrolado por sacolas de supermercado. Por conta dessas condições sofreu hipotermia. Desde então ...