Cidades Recém-nascido é encontrado em terreno em Goiânia Menina foi encaminhada para o Hospital Materno Infantil para avaliação médica

Atualizada às 11h34. Uma recém-nascida foi encontrada abandonada na manhã desta terça-feira (17) em um lote que faz parte do quintal de uma casa na Avenida Afonso Pena, no Jardim Planalto, em Goiânia. A menina foi encaminhada para o Hospital Materno Infantil (HMI) para avaliação médica. O casal que encontrou a criança no quintal acionou o Corpo de Bombeir...