Cidades Recém-nascido é encontrado em terreno baldio em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa viu o bebê no chão e acionou a corporação

Um bebê foi encontrado abandonado, na manhã desta terça-feira (17), na Avenida Afonso Pena, no Jardim Planalto, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa viu o recém-nascido no chão e acionou a corporação, que resgatou a criança. O suspeito de ter deixado a vítima no local ainda não foi localizado ou identificado. A Polícia Militar (PM) faz uma varred...