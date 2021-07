Cidades Recém-nascida, ainda com cordão umbilical, é encontrada embaixo de árvore em Goiânia “Ela estava bem roxinha, quase com hipotermia, acreditamos que a mãe tenha dado à luz minutos antes de ela ser encontrada, caso contrário não resistiria ao frio”, informou a PM

Uma criança recém-nascida foi encontrada embaixo de uma árvore no Setor Jardins do Cerrado I, em Goiânia, nesta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, a menina estava sem roupas e ainda com o cordão umbilical. “Ela estava bem roxinha, quase com hipotermia, acreditamos que a mãe tenha dado à luz minutos antes de ela ser encontrada, caso contrário não resistiria a...