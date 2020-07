Cidades Reabertura eleva em 9,3% número de usuários no transporte coletivo da Grande Goiânia Primeiro dia de flexibilização das atividades registrou 174 mil validações no sistema metropolitano, ante 159 mil verificadas no dia 6

No dia 6 deste mês, uma semana após o governador Ronaldo Caiado (DEM) instituir via decreto a medida de isolamento social para o combate à pandemia de Covid-19 no modelo 14 por 14, acatada pela Prefeitura de Goiânia 24 horas depois, o sistema de transporte coletivo metropolitano havia registrado 159.323 validações, o que representa cerca de 30% da demanda estimada, mesmo...