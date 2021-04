Cidades Vacina em Goiânia: Reabertura do ponto de vacinação no Estádio Serra Dourada segue tranquila A previsão era de que as 1.400 doses começassem a ser aplicadas às 13h desta terça-feira. O serviço funcionará somente no modelo de drive-thru

Atualizada às 14h16 O início da vacinação contra a Covid-19 no estacionamento do Estádio Serra Dourada teve início às 14h desta terça-feira (20) e segue tranquila. No total, foram disponibilizadas 1.400 doses, que deverão ser aplicadas em idosos de 62 a 68 anos. A dona de casa Eleuza Pereira de Freitas, de 67 anos, dirigiu-se até o drive-thru do estacionamento ...