Cidades Reabertura do Parque Mutirama, em Goiânia, terá gratuidade e atrações lúdicas Local que ficou fechado após acidente que deixou 13 feridos retoma atividades no sábado (29)

A partir das 8 horas deste sábado (29), serão reabertos os portões do Parque Mutirama que completa este ano 50 anos. Os visitantes não terão de pagar ingresso. A gratuidade, extensiva ao uso dos brinquedos, deve permanecer por, pelo menos, uma semana. Uma cerimônia oficial com a presença do prefeito Iris Rezende está marcada para às 9 horas.Os convidados de honra para a data da...