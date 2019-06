Cidades Reabertura do Parque Mutirama em Goiânia neste sábado (29) tem programação especial Espaço de lazer tem programação especial em retomada e recepção a 300 alunos da rede pública. Dos 20 brinquedos consertados, dois não entrarão em operação neste sábado

Após uma semana de intenso trabalho, envolvendo servidores públicos municipais de diversas pastas, em especial da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg), o Parque Mutirama será reaberto às 9 horas deste sábado (29). O início do dia festivo vai contar com a presença do prefeito Iris Rezende (MDB), o idealizador do centro de lazer que está completando 50 ...