Vida Urbana Rapaz suspeito de matar enteada de 1 ano deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira O crime aconteceu na última sexta-feira (19) em Santa Rita de Araguaia, na região Sudoeste do Estado

O padrasto de 21 anos suspeito de matar com socos a enteada, Emanuelly, de 1 deve passar por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (22). O crime aconteceu na última sexta-feira (19) em Santa Rita de Araguaia, na região Sudoeste do Estado. A mãe do bebê disse que foi acordada pelo marido e ele contou para ela que a criança tinha caído no chão. Os doi...