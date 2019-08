Cidades Rapaz morto em acidente com ônibus é velado nesta sexta-feira (9), em Goiânia Igor Mota Queiroz é velado desde às 16 horas. Enterro será realizado no sábado (10), ás 10h

O velório de Igor Mota Queiroz, que morreu na última quinta-feira (8), no acidente envolvendo o ônibus coletivo da linha 579 e um caminhão em Goiânia, começou nesta sexta-feira (9), às 16 horas, conforme informações do irmão do rapaz, Isaias da mota Gonçalves, de 38 anos. Ele está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Rua Vf 65, na Vila Finsocial, n...