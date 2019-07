Cidades Rapaz de 21 anos morre em acidente na GO-413 Os passageiros tiveram ferimentos leves

Um rapaz de 21 anos morreu em um acidente de carro na madrugada deste domingo (14), no km 42 da GO-413, em Varjão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem estava dirigindo um veículo no sentido Guapó quando perdeu o controle do carro e capotou. Ele ficou preso às ferragens e morreu antes de ser socorrido pelos bombeiros. Os outros passageiros sofreram alguns feri...