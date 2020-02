Cidades Rapaz de 19 anos morre afogado no Lago Corumbá IV, em Alexânia Corpo do jovem foi encontrado a seis metros de profundidade

Um rapaz de 19 anos morreu afogado, na tarde de sábado (01), no Lago Corumbá IV, em Alexânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem nadava com amigos quando afundou e não foi mais visto. Uma equipe...