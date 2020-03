Cidades Rapaz é morto em Trindade e assassinos enviam vídeo da execução para a família Crime ocorreu na noite de sexta (06) e corpo foi encontrado no Setor Rosa Morena. Cunhado e irmã da vítima receberam o vídeo que mostra quando são disparados pelo menos 11 tiros. Criminosos ainda atearam fogo em Marcos Vinícius Coelho de Lima

A família de Marcos Vinícius Coelho de Lima foi surpreendida na noite desta sexta-feira (06) depois de receberem um vídeo pelo WhatsApp que mostra o rapaz ser morto. As imagens são fortes e além dos 11 tiros disparados, os criminosos ainda colocam fogo no rapaz, já caído no meio de uma mata no Setor Morena Rosa, em Trindade. A família do jovem foi à delegacia depois...