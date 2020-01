Cidades Rapaz é morto a facadas no Residencial Itamaracá, em Goiânia Iury Oliveira Barbosa, de 23 anos, saiu de uma mercearia e encontrou com dois rapazes, com os quais discutiu. Voltou pouco depois, com ferimentos no tórax e pescoço

Um jovem foi morto após ter sido ferido com facadas no tórax e no pescoço na manhã deste sábado (11). Iury Oliveira Barbosa, de 23 anos, foi visto em uma mercearia no Residencial Itamaracá, em Goiânia, onde comprou pães, e ao sair encontrou com outros dois rapazes, que o aguardavam do lado de fora. O grupo saiu pela Rua RIT 12 e a vítima discutia com um dos homens. C...