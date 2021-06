Cidades Ranking usado por Bolsonaro não representa a realidade da imunização no país Jair Bolsonaro afirmou no Twitter que o país é o 4º que mais vacina no mundo. O ranking de vacinas usado pelo presidente desconsidera, no entanto, o tamanho da população. E se baseia apenas na quantidade total de doses aplicadas, sem diferenciar primeira e segunda doses, e não apresenta a proporção da população que foi imunizada

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) distorceu a posição do Brasil no ranking de vacinação mundial ao dizer, em redes sociais, que o país é o 4º que mais imuniza no mundo. O dado utiliza um ranking do painel Our World In Data, da Universidade de Oxford, que apresenta a quantidade total de vacinas aplicadas, mas sem diferenciar primeira e segunda doses ou indicar q...