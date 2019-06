Cidades Radialista morre em acidente em Corumbá de Goiás Jhonatan Alves, de 22 anos, estava num veículo que capotou no perímetro urbano da cidade. Outros quatro jovens sobreviveram

Apresentador do programa Serra Sertaneja, da Rádio Serra FM, da cidade de Corumbá de Goiás, o radialista Jhonatan Alves, 22 anos, morreu na madrugada deste domingo (23), quando o carro em que estava, um Fiat Pálio, capotou na GO-225, no perímetro urbano da cidade. Com ele estavam outros quatro jovens que ficaram feridos, dois deles foram encaminhados para o Hospital d...