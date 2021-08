Cidades Radialista Edson Cardoso morre aos 57 anos por complicações da Covid Profissional da imprensa estava internado havia duas semanas em hospital de Anápolis

O radialista Edson Cardoso, de 57 anos, não resistiu às complicações causadas pela Covid-19 e faleceu na madrugada desta segunda-feira (2), em Anápolis, após mais de duas semanas de internação no Hospital Municipal Jamel Cecílio. Com o agravamento do quadro há alguns dias, Edson precisou ser entubado. A família fazia campanha para conseguir doadores de sangue para o...