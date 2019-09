Cidades Radares de velocidade começam a fiscalizar Avenida Independência em Aparecida de Goiânia Equipamentos foram instalados em julho e funcionaram em caráter educativo até o final de agosto

Os radares instalados ao Avenida Independência em Aparecida de Goiânia começam a multar nesta quarta-feira (11) veículos que forem flagrados com velocidade acima de 50 km/h. Instalados em julho deste ano, os equipamentos funcionaram em caráter educativo até o final de agosto. No total, são nove radares ao longo de 5 km e as multas podem variar de R$ 135 a R$ 880 reais. De acordo...