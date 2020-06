Goiás é o Estado onde a vencedora do Miss Jataí 2015, Tainara de Jesus, foi chamada de macaca nas redes sociais. Onde dois terreiros de candomblé foram incendiados na mesma noite em duas cidades do Entorno do Distrito Federal (DF). Goiás é onde uma criança negra, de 9 anos, ouve de uma mulher loira adulta que “não existe princesa preta”. Onde o Ministério Público Federal pede a condenação de um jovem negro por “racismo reverso.”

Em um contexto de luta internacional contra o racismo, após a morte bárbara do ex-segurança negro George Floyd por um policial branco, em Minneapolis, nos Estados Unidos, a reportagem do POPULAR ouviu os relatos de cinco mulheres negras sobre episódios em que se depararam com racistas em Goiás.

Os crimes de racismo relatados variam na intensidade. Passam por xingamentos gratuitos de estranhos na rua, maus-tratos em lojas e supermercados, não ser chamado pelo nome por um colega de trabalho durante anos e até agressões físicas. Muitos dos episódios são constantes e todas as histórias se repetem. “Ligue para qualquer negro em Goiás e ouvirá relatos de racismo”, orientou uma fonte no início da apuração desta reportagem.

No ano passado, a Polícia Civil de Goiás recebeu um total de 550 denúncias de injúria racial. Em 2018 foram 266. O aumento foi de 106,7% de um ano para o outro. Em 2020, essas ocorrências continuaram a aumentar em janeiro e fevereiro, quando se compara com o mesmo período de 2019, mas o número caiu em março, mês no qual começaram as primeiras medidas de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus (veja quadro).

Para a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado (MNU), Iêda Leal, atitudes de líderes e representantes da população refletem no comportamento da população. “A existência de lideranças que não respeitam e não consideram essa diversidade é um terreno fértil para o crescimento do racismo”, avalia.

Iêda aponta que muitas denúncias do crime de racismo acabam se transformando em ocorrências do crime de injúria racial, que tem uma pena mais branda. Segundo ela, muitos casos acabam não virando processo judicial ou julgamento. Além disso, em muitos casos, de acordo com Iêda, na hora de abrir a ocorrência, policiais diminuem a denúncia levada pela vítima e tem dificuldade de caracterizar o racismo quando ele ocorre.

“Lutou-se tanto para criminalizar o racismo, mas a dificuldade de fazer ocorrências está ali no operador”, diz. Reportagem do POPULAR de 2015, mostrou que em 15 anos, apenas quatro denúncias de racismo viraram processos em Goiás.

Segregação

Em Goiânia, o racismo também é evidente em como a cidade se desenvolve. A dissertação “Diferenciação e segregação racial em Goiânia”, desenvolvida no Instituto de Estudos Socioambientais (Iesa) da Universidade Federal de Goiás, revela um mapa dos bairros com mais e menos negros da capital. O mapeamento deixa evidente: a população negra de Goiânia está nas periferias e bairros com menos rendimentos, enquanto a parcela branca predomina nos condomínios fechados e nas áreas mais centralizadas e nobres da capital.

Das famílias da classe alta de Goiânia, 74,7% são brancas. Já entre as extremamente pobres da capital, 67,2% são negras. Em condomínios como o Alphaville e Aldeia do Vale, mais de 90% das residências são de moradores brancos.

“A segregação de classe é também de ordem racial”, aponta o pesquisador Danilo Cardoso Ferreira, autor do trabalho. Os dados foram feitos com o última censo do IBGE, em 2010. São as informações detalhadas desse tipo mais recentes que existem. O objetivo dele e de outros pesquisadores do Iesa é fazer um novo mapa assim que for concluído o novo censo.

Morte

Em um cenário de segregação racial e aumento de denúncias de injúria racial, 78,7% dos assassinatos em Goiás são de negros, acima da média nacional, de 75,5%. Os dados são os mais recentes com esse nível de detalhamento, do DataSUS de 2017, produzidos e divulgados pelo Atlas da Violência de 2019.

“O meu corpo de mulher trans e negra é visto como uma ameaça”

Era uma festa de samba de quarta-feira, no Mercado da 74, local tradicional da região central de Goiânia, quando a DJ Rafaela Lincoln, de 25 anos, viveu mais um episódio de racismo. Ela estava na companhia de amigos, quando colocou um copo de plástico sobre uma mesa ocupada por um casal, formado por um homem e mulher, brancos. “Aqui não é lixo!”, gritou a mulher sentada na mesa.

A partir daí começou uma longa discussão entre as duas que terminou com a mulher jogando um copo de cerveja em Rafaela. O segurança do local interveio e fez uma barreira protegendo a mulher.

“Eu não estava em cima dela, nem ela em cima de mim. Mas o segurança veio e automaticamente e começou a proteger ela”, relata Rafaela, que entende que aquela situação demonstra o racismo da sociedade. Entre as agressões verbais da mulher, Rafaela também foi discriminada por ser uma mulher transexual. “Depois disso comecei a refletir mais. O meu corpo enquanto mulher trans negra é visto como ameaça, perigo para essas pessoas”, avalia.

“Precisamos apontar para as pessoas não acharem que é ok”

Designer e modelo, Kamila Amorim, de 22 anos, tem mãe professora e sempre estudou em colégios frequentados por pessoas de classe média alta e alta, por conta de bolsas de estudo. Era sempre a única negra das turmas e só convivia com pessoas brancas.

Na adolescência, começou a fazer aula de Hip Hop. Só então passou a ter amigos negros e começou a ver como tinham vivências em comum. “Isso me fez questionar muita coisa. Por que só fui ter contato com negros na dança de rua? Por que é cultura periférica?”, reflete a jovem.

Mais tarde, dois episódios de racismo marcaram a memória: Aos 15 anos, foi com uma amiga branca comprar um sapato que queria muito. Na hora de pegar, a atendente perguntou se a amiga é quem pagaria. Quando entrou na faculdade, ao fazer um trabalho, ouviu de uma colega de turma: “Você é pretinha, mas até trabalha bem”, e riu.

Kamila respondeu a ofensa e disse que era racismo. “Sempre vai a resposta: ‘não sou racista, somos todos iguais. A gente precisa apontar o racismo para as pessoas, para não ficar no silêncio, achar que está ok.”



Onze anos sem ser chamada pelo nome no local de trabalho

Foram 11 anos sem ser chamada pelo nome por um colega de trabalho mais velho, que chegou a ser seu superior hierárquico em parte desse período. A professora universitária, Érika (nome fictício), de 49 anos, era sempre abordada, por esse colega, com termos como: “E aí preta?”, “E aí neguinha”, “Preta safada, cadê seus meninos?”, “Você não vai casar, crioula?” Ela preferiu não se identificar.

Onze anos sendo chamada dessa maneira, sem ela reagir. Até que chegou ao fim o estopim. Érika foi até uma padaria com sua esposa, branca, quando se deparou com o tal colega no estabelecimento. O colega é idoso e já morou na África.

Quando o casal se encontrou com o colega de trabalho de Érika, a reação dele foi segurar no queixo da esposa e dizer: “Lindinha, que saudade de você sua sumida”. Em seguida, teria se virado para a professora universitária e dito: “Ou crioula safada. Você não trabalha não?”.

“Eu pensei muito rapidamente: ‘Vou reagir’. Olhei para ele e falei: ‘Por que você não consegue me chamar pelo meu nome?”, relatou Érika para a reportagem. Ao ouvir o questionamento de Érika, o colega teria justificado que crioula é um elogio. Em resposta, a professora lembrou que durante 11 anos de trabalho nunca fora chamada pelo nome por ele. O colega a chamou de louca e se iniciou uma longa discussão, na qual ele desferiu diversas ofensas racistas contra a professora, a chamando de “negra louca”, “negra muito metida” e ameaçou partir para agressão física.

Érika optou por não levar o caso para a polícia, para evitar problemas no ambiente de trabalho, mas relatou o episódio para outros colegas de trabalho, inclusive superiores hierárquicos, mas não houve nenhuma consequência.

“Desde esse dia, ele se recusa a me olhar no ambiente de trabalho. A forma como o racismo opera me impediu de judicializar. Ele é um homem velho com quem trabalho há 11 anos, que convivo cotidianamente. Se judicializasse, a relação se estremeceria muito”, avalia a professora.



“Diziam que eu tive sorte do meu cabelo nascer um pouco melhor”

A publicitária Thâmara Ribeiro, de 24 anos, tem o pai negro e a mãe branca. Por isso, tem a cor da pele um pouco menos retinta e o cabelo menos crespo que o do pai. Quando criança, ouviu de familiares que aquilo era “sorte”, por ser mais “embranquecida”.

“Diziam: ‘ainda bem que puxou o sangue da sua mãe, para o cabelo nascer um pouco melhor’. Sempre reforçando que você é inferior pela cor ou biotipo”, relata.

Já adulta, caminhava pela Praça Universitária, em Goiânia, quando ouviu de um desconhecido que passava de carro: “Ou pretinha! Vai prender o cabelo!”.

Quando se mudou do interior do Tocantins para Goiânia, Thâmara foi até uma loja de móveis e simplesmente não foi atendida. Perguntava informações sobre os produtos e os funcionários faziam pouco caso, segundo ela. “É como se eu não tivesse dinheiro para comprar naquela loja”, relata.

O negro em Goiânia que frequenta espaços mais elitizados dificilmente encontra outros negros, segundo Thâmara. “Quando eu ia a alguns bares, antes da pandemia, até mesmo esses bares mais alternativos, a predominância é de pessoas brancas”, descreve.

Thâmara lembra que quando foi a um restaurante de padrão alto com outros colegas negros na mesa, acabava atraindo olhares das pessoas que estavam no lugar, como se elas não estivessem acostumados a ver negros. “Teve uma mulher que ficou encarando a gente durante o almoço inteiro”, relata.

Além disso, Thâmara lamenta que as profissões da área de comunicação não tenham referências de profissionais negros em Goiás.

“Se a lei fosse cumprida, metade desse racismo velado teria acabado”

Jornalista, Márcia Fabiana Paixão Cunha, de 45 anos, mora em Goiânia, mas já viveu em vários Estados e regiões do País. Em todos eles foi vítima de racismo, velado ou não. Ainda criança, se lembra dos colegas brancos da turma se negando a beber água do mesmo bebedor que ela ou até de tocar na raquete que ela pegou.

Quando caminhava para fazer a matrícula da faculdade de jornalismo, foi abordada por uma mulher branca, que queria saber se ela poderia fazer faxina na sua casa. Em Goiânia, quando namorava um branco, era encarada por pessoas desconhecidas. Ao trabalhar para um órgão de advogados, uma mulher duvidou que ela fosse jornalista formada, porque ela seria “diferente”.

Ainda em Goiânia, em um curso preparatório para concurso público, ouviu o seguinte de uma colega que tinha acabado de adicionar a jornalista na rede social Instagram: “Márcia, onde você fez as suas montagens.”

Sem entender, a jornalista perguntou: “Quais montagens?”. As montagens eram fotos em frente a Torre Eiffel, na França, e o Coliseu, na Itália. A colega achava que Márcia não tinha condições financeiras de viajar para esses países.

“Isso é racismo super hiper mega estruturado”, define a jornalista. Para Márcia, os racistas devem ser punidos, mas a vítima tem dificuldade de conseguir responsabilizar o criminoso. “Quando a pessoa vai fazer boletim de ocorrência, o próprio delegado diz que é bobagem, para virar injúria. Se a lei fosse cumprida, metade desse racismo velado teria acabado”, defende a jornalista.