Cidades “Racionamento não está descartado e usuário urbano precisa reduzir consumo”, diz secretária Rio atingiu o nível crítico 2, com vazão igual ou inferior a 3.300 litros por segundo. Entre as medidas, redução de 50% nas captações para indústrias e produtores rurais

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad Goiás) ampliou as equipes de fiscalização para produtores rurais que possuem outorgas de captações localizadas no Alto Meia Ponte, ou seja, acima do ponto de captação da Saneago, em Goiânia. Isso porque, no último domingo (18), a pasta declarou o nível crítico 2 com vazão inferior a 3.300 litros por s...