Paço pode pagar R$ 10 milhões para avaliação de folha em Goiânia

A empresa contratada pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) de Goiânia para precificar a folha de pagamento dos servidores da Prefeitura pode receber, pelo serviço, entre R$ 1,3 milhão e R$ 10 milhões, considerando as estimativas do próprio Paço para o valor que pode conseguir com a venda da folha para uma instituição financeira. Em junho, a Prefeitura da capital pagou o salário de 50,3 mil funcionários, aposentados e pensionistas, num total de R$ 203,2 milhões.

No extrato do contrato da Sefin com o Instituto Brasileiro de Tecnologia, Empreendedorismo e Gestão (BR TEC), publicado no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 26 de julho, e no despacho que anunciava a declaração de inexigibilidade de licitação para contratar o serviço, que saiu no DOM do dia 16, o valor estimado pelo serviço aparecia em R$ 49 mil. Até hoje, os detalhes do contrato – assinado no dia 2 de julho – não foram tornados públicos pelo Paço.

Denúncias apontam início de abusos há 20 anos por prefeito de São Simão

Há 15 dias, um garoto de 15 anos morador do município de São Simão, gravou videochamadas realizadas pelo prefeito da cidade, Francisco de Assis Peixoto (PSDB), nas quais ele teria mostrado partes íntimas e também realizado masturbação. As imagens foram entregues junto com o aparelho celular para a delegacia da cidade e também para o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e o assunto começou a ser compartilhado nos grupos de WhatsApp locais. A partir daí, pelo menos sete vítimas, conforme remportagem da TV Anhanguera, registraram formalmente casos que teriam sido cometidos pelo mesmo agressor, incluindo um jornalista, hoje com 30 anos. O profissional de comunicação teria sido abusado entre 2001 e 2007.

Na última quarta-feira (28), Assis, como é conhecido, foi preso em Goiânia, na Operação Paideia, realizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) com apoio da Polícia Civil. Foram cumpridos também três mandados de busca e apreensão na prefeitura da cidade e em um hotel que pertence a familiares do prefeito. Promotor do caso, Fabrício Lamas, diz que o processo corre em segredo a fim de preservar as vítimas. O prefeito não possui assessoria própria e quem respondeu por ele foi a própria equipe de comunicação da prefeitura. Em nota, disseram apenas que “São acusações infundadas, que serão esclarecidas ao longo das investigações.”

Nem todos municípios de Goiás aderem à volta às salas de aula

A volta às aulas para o segundo semestre deve ocorrer na próxima semana na maior parte de Goiás, mas o modelo de ensino será diferenciado de acordo com as redes municipais, que contemplam ensinos infantil e fundamental. Há cidades que já definiram pelo ensino híbrido, em que parte dos alunos voltam às escolas e parte permanece em casa e ocorre o revezamento, mas em outras o retorno presencial só ocorre depois que os profissionais de educação estiverem vacinados, o que inclui professores, gestores e auxiliares. Assim como há municípios que nem cogitam o retorno do contato com os estudantes na atual situação.

Em Goiânia, já há definição pelo retorno no modelo híbrido com revezamento entre metade dos alunos a partir do dia 16 de agosto, mesmo com o início do semestre letivo na próxima segunda-feira (2). Assim, nas duas primeiras semanas, conforme explica o superintendente Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação (SME), o segundo semestre vai ser iniciado remotamente, com os cadernos de atividades e aulas via aplicativo e plataforma on-line, além da preparação para o retorno presencial. Na mesma data e com a mesma capacidade de estudantes nas escolas, a rede municipal de Rio Verde vai retomar as aulas presenciais.