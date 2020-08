Cidades Rússia anuncia produção de primeiro lote de vacina contra o novo coronavírus Droga desenvolvida no governo Putin causa ceticismo por não cumprir protocolos seguros de teste

A Rússia anunciou neste sábado (15) que deu início à produção do primeiro lote da vacina contra o novo coronavírus. A droga, assim que foi divulgada pelo presidente Vladimir Putin no início desta semana, foi recebida com ceticismo pelo resto do mundo por não seguir os procedimentos previstos de testes -que levam tempo. A informação foi confirmada pelo ministério da...